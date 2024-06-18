Шок для Франции: Мбаппе больше не сыграет в группе Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в оставшихся матчах группового этапа чемпионата Европы – 2024. Об этом рапортует Le Figaro.

Согласно сведениям источника, 25-летний форвард не выйдет на поле из-за сломанного носа. Звездный игрок получил травму по ходу вчерашнего матча против национальной команды Австрии (1:0).

Ожидается, что Мбаппе сможет вернуться на поле в матчах плей-офф, если французы преодолеют групповую стадию. В своем квартете подопечным Дидье Дешама еще предстоят матчи против сборных Нидерландов и Польши.

Мбаппе высказался после травмы на Евро-2024