Соучек: «Если дать шанс Роналду, то он забьёт»

Хавбек сборной Чехии Томаш Соучек высказался о предстоящем поединке против национальной команды Португалии в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Мы знаем о классе сборной Португалии. Они являются одними из фаворитов Евро. Наша команда понимает, что если дать шанс Роналду, то он забьет. Нельзя давать ему свободы. Но дело не только в Криштиану, у Португалии есть много других классных футболистов», - передает слова Соучека пресс-служба УЕФА.
Поединок сборных Португалии и Чехии состоится сегодня, 18 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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