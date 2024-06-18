Соучек: «Если дать шанс Роналду, то он забьёт»

«Мы знаем о классе сборной Португалии. Они являются одними из фаворитов Евро. Наша команда понимает, что если дать шанс Роналду, то он забьет. Нельзя давать ему свободы. Но дело не только в Криштиану, у Португалии есть много других классных футболистов», - передает слова Соучека пресс-служба УЕФА.