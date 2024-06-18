Пименов: «Мбаппе - звезда, он из ничего создал гол»

«Победа Франции была ожидаемым результатом. Но мы увидели прекрасный футбол в исполнении австрийцев. Сперва тушевались, но потом стали играть наглее. Но есть звезда у французов - Мбаппе. Он из ничего создал гол», - приводит слова Пименова «Чемпионат».