Пименов: «Мбаппе - звезда, он из ничего создал гол»

Известный в прошлом нападающий Руслан Пименов высказался о матче между сборными Франции и Австрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Победа Франции была ожидаемым результатом. Но мы увидели прекрасный футбол в исполнении австрийцев. Сперва тушевались, но потом стали играть наглее. Но есть звезда у французов - Мбаппе. Он из ничего создал гол», - приводит слова Пименова «Чемпионат».
Напомним, что поединок завершился минимальной победой Франции со счетом 1:0. В следующем туре подопечные Дидье Дешама сыграют против Нидерландов, а Австрии будет противостоять Польша.
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