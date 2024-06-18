Диаш высказался о Роналду перед стартом Португалии на Евро-2024

«Криштиану Роналду своим примером показывает, что мечты могут сбываться. Классно находиться с ним в одной команде. В нашей сборной собраны опытные и молодые игроки. У всех уже есть опыт выступления на самом высоком уровне. Команда готова к Евро. Многое будет зависеть от характера», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.