Экс-игрок сборной Португалии назвал семь команд, которые могут победить на Евро-2024

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с представителями СМИ высказался о предстоящем старте национальной команды на чемпионате Европы – 2024.

«Португалия - один из фаворитов Евро. Но есть еще сборные, которые имеют большие шансы на победу: Испания, Нидерланды, Германия, Англия, Франция. Также могу назвать Италию одним из фаворитов», - передает слова Канейры «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок первого тура Евро между сборными Португалии и Чехии состоится сегодня, 18 июня, на стадионе в Лейпциге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.