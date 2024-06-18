Футболист сборной Австрии: «Франции повезло, что судья дал свисток об окончании матча»

Вратарь сборной Австрии Патрик Пенц пообщался с журналистами после встречи с национальной командой Франции в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Французам повезло, что арбитр дал свисток об окончании встречи», - передает слова голкипера beIN Sports в социальных сетях.

Напомним, что матч первого тура завершился минимальным поражением Австрии со счетом 0:1. Судьбу противостояния решил автогол.

В рамках второго тура чемпионата Европы-2024 подопечные Ральфа Рангника сыграют против Польши, а Франции будет противостоять сборная Нидерландов.