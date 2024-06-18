Врач назвал условия, при которых Мбаппе сможет сыграть на Евро-2024

«Если Мбаппе вернется на поле, то только в защитной маске. Не думаю, что это будет большой проблемой. Главная проблема в дыхании, ведь внутри носа будет отек. Он сойдет через 10-15 дней, а Евро заканчивается через три недели. Все будет зависеть от его решения. Мбаппе может рискнуть и играть с переломом, но ему могут мешать проблемы с дыханием», - передает слова Килиана RMC Sport.