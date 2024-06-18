Врач назвал условия, при которых Мбаппе сможет сыграть на Евро-2024

Спортивный врач Мишель Саймс поведал о том, при каких условиях сможет продолжить играть нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. 25-летний форвард сломал нос в матче против Австрии (1:0).
«Если Мбаппе вернется на поле, то только в защитной маске. Не думаю, что это будет большой проблемой. Главная проблема в дыхании, ведь внутри носа будет отек. Он сойдет через 10-15 дней, а Евро заканчивается через три недели. Все будет зависеть от его решения. Мбаппе может рискнуть и играть с переломом, но ему могут мешать проблемы с дыханием», - передает слова Килиана RMC Sport.
В рамках второго тура Франция встретится с Нидерландами.
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