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Чемпионат Европы по футболу 2024

Якубко: «Словакия удивила весь футбольный мир!»

18 Июня 2024 • 10:40 Комментировать

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко поделился мнением об успешном старте национальной команды на чемпионате Европы – 2024. В стартовом туре Словакия минимально победила Бельгию со счетом 1:0.

«Победу моей сборной над Бельгией сто процентов никто не ожидал. Словакия удивила весь футбольный мир! По игре мы заслуженно победили. Сейчас остается радоваться такому результату», - передает слова Якубко Sport24.

В рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы-2024 сборная Словакии встретится с командой Украины. Бельгия, в свою очередь, померяется силами с Румынией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Мартин Якубко
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