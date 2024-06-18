Геркус оценил игру Австрии против Франции

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с журналистами высказался о результате матча сборных Франции и Австрии на чемпионате Европы – 2024. «Трёхцветные» выиграли со счетом 1:0.

«Очень неплохо смотрелась австрийская сборная. Уровень мастерства и сопротивления игроков французской сборной не позволил Австрии заработать даже очко, но они оставили очень хорошее впечатление», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

В следующем туре групповой стадии чемпионата Европы сборная Франции сыграет против национальной команды Нидерландов, а Австрии будет противостоять Польша.