Дешам оценил вклад Канте в победу сборной Франции

В первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Франции минимально победила Австрию со счетом 1:0. После завершения встречи главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам оценил вклад полузащитника Нголо Канте в итоговый результат.
«Для этого я и взял Канте на турнир. У этого футболиста есть интеллект и потрясающая игра в отборе. Нголо сиял в поединке против Австрии. Также стоит отметить Гризманна и Рабио. Они здорово помогали ему», - передает слова специалиста Lequipe.
Напомним, что Канте был признан лучшим футболистом прошедшего матча. Во втором туре сборная Франции сыграет против команды Нидерландов.
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