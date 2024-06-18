Дешам оценил вклад Канте в победу сборной Франции

«Для этого я и взял Канте на турнир. У этого футболиста есть интеллект и потрясающая игра в отборе. Нголо сиял в поединке против Австрии. Также стоит отметить Гризманна и Рабио. Они здорово помогали ему», - передает слова специалиста Lequipe.