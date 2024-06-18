Рой Кин оценил игру Канте за сборную Франции

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о выступлении опорника сборной Франции Нголо Канте в матче против Австрии на чемпионате Европы 2024 года.

«Канте напомнил себя прежнего. Я никогда не сомневался в этом парне. У него огромный опыт за плечами», - передает слова ирландца пресс-служба УЕФА.

В стартовом матче французы благодаря автоголу одолели австрийцев со счетом 1:0. По ходу встречи нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе получил перелом носа. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в следующем матче. В рамках второго тура сборная Франции встретится с Нидерландами 21 июня.