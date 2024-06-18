Дубравка прокомментировал сенсационную победу над Бельгией

«Это для нас большая победа. Наша команда много трудилась над тем, чтобы добиться такого результата. В подобных играх не обойтись без удачи, и она была на нашей стороне. Наша сборная подошла к турниру в отличном состоянии. Сейчас нам нужно восстановиться и начать подготовку к следующей встрече», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.