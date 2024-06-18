Дубравка прокомментировал сенсационную победу над Бельгией

Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка высказался об успешном старте своей команды на чемпионате Европы – 2024. В первом туре была обыграна Бельгия со счетом 1:0.
«Это для нас большая победа. Наша команда много трудилась над тем, чтобы добиться такого результата. В подобных играх не обойтись без удачи, и она была на нашей стороне. Наша сборная подошла к турниру в отличном состоянии. Сейчас нам нужно восстановиться и начать подготовку к следующей встрече», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.
В рамках второго тура чемпионата Европы сборная Словакии встретится с командой Украины.
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