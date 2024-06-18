Экс-защитник «Динамо» оценил перспективы Сербии на Евро

Сборная Сербии серьезно усложнила себе задачу по выходу в плей-офф Евро-2024, проиграв Англии, но все по-прежнему в ее руках, считает бывший защитник столичного «Динамо» Радослав Батак.

«Хотелось бы, чтобы команда вышла из группы, я видел у ребят оптимизм. У них есть все качества для этого», - цитирует ветерана «РБ Спорт».

Свой стартовый матч сербы проиграли англичанам со счетом 0:1. Их следующим соперником станет команда Словении, в первом туре сыгравшая вничью с Данией.

В заключительном туре группового этапа Сербия встретится с датчанами.