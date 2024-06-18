Капитан сборной Украины: «На поле не было команды»

Опорник и капитан сборной Украины Тарас Степаненко высказался о крупном поражении от Румынии в стартовом матче на чемпионате Европы – 2024. «Жёлто-синие» уступили со счетом 0:3.

«У меня огромное разочарование после матча. На поле не было команды, как раньше. Соперник заслуженно одержал победу. Нам же нужно двигаться вперед. Еще будут два матча, в которых можно исправить ситуацию», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В рамках второго тура группового этапа Евро сборная Украины встретится с командой Словакии. В заключительном матче подопечным Сергея Реброва будет противостоять Бельгия.