​Станчу - первый игрок из Саудовской Аравии, забивший на Евро

В своём стартовом матче в рамках Евро-2024 Румыния без проблем расправилась со сборной Украины, забив той три безответных мяча. Начало положил красивым ударом Николае Станчу - вне всяких сомнений, его гол будет фигурировать среди лучших на начавшемся турнире.

Как выяснилось, Станчу - первый игрок в истории, представляющий чемпионат Саудовской Аравии и забивший на Евро-2024. В этом он опередил самого Криштиану Роналду, команда которого дебютирует на Евро сегодня матчем со сборной Чехии.

Напомним, что Станчу выступает за клуб «Дамак», в Европе он, помимо румынского чемпионата, поиграл также в Чехии.