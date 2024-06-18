Гришин назвал три сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин рассказал, какую сборную считает фаворитом чемпионата Европы 2024 года.
«Фаворитом этого турнира является сборная Франции. Но немцы играют дома, поэтому у них больше мотивации, и это одна из самых старших по возрасту команд. Ещё Испания поборется за чемпионство», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что сборная Франции успешно стартовала на чемпионате Европы. В первом туре подопечные Дидье Дешама одержали минимальную победу над командой Австрии со счетом 1:0. Французы оказались сильнее благодаря автоголу австрийского игрока.
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