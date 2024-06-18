Пименов упрекнул Тедеско в провальном старте Бельгии на Евро-2024

Бывший российский форвард Руслан Пименов поделился мыслями о неудачном старте сборной Бельгии на чемпионате Европы – 2024. В первом матче «красные дьяволы» неожиданно проиграли Словакии со счетом 0:1.
«Надо забивать свои мячи и доводить матч до победы. Произошло всё наоборот. Это ответ тренеру сборной Бельгии: не надо ссориться с главным вратарём. Нельзя ослаблять свою команду», - высказался Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».
После первого тура сборная Бельгии занимает третье место в своем квартете. В следующем поединке подопечные Доменико Тедеско встретятся с румынской командой.
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