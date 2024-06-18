Пименов упрекнул Тедеско в провальном старте Бельгии на Евро-2024

«Надо забивать свои мячи и доводить матч до победы. Произошло всё наоборот. Это ответ тренеру сборной Бельгии: не надо ссориться с главным вратарём. Нельзя ослаблять свою команду», - высказался Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».