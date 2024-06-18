Титов: «Россия могла бы претендовать на выход из группы на Евро»

Сборная России на Евро-2024 могла бы побороться как минимум за выход из группы, считает экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов.

«Наверное, если бы все были в форме, если бы не было травм, если бы команда была в лучшем составе, с Головиным, то, конечно, мы могли бы на что-то претендовать, как минимум, на выход из группы», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, что российская команда пропускает турнир в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях. Три года назад, на Евро-2020 команда, тогда еще под руководством Станислава Черчесова одержала всего одну победу и не смогла выйти в плей-офф.