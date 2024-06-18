Дешам прокомментировал победу Франции на старте Евро-2024

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал успешный старт на чемпионате Европы – 2024. В первом туре «трёхцветные» победили Австрию со счетом 1:0 благодаря автоголу.
«Меня устроила игра моих подопечных. Мы могли снять вопросы намного раньше, но не бывает легких матчей. В атаке у нас отличные футболисты, но они были очень щедры. Нужно быть более точными при завершении голевых моментов. Но самое главное, что мы начали с победы», - передает слова специалиста TF1.
В рамках второго тура группового этапа сборная Франции померяется силами с командой Нидерландов. Игра пройдет 21 июня.
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