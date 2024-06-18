Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии

В первом матче на чемпионате Европы – 2024 сборная Украины потерпела крупное поражение от Румынии со счетом 0:3.

Как сообщает портал Goal.com, после завершения встречи игроки «жёлто-синих» попросили главного тренера Сергея Реброва покинуть раздевалку. Футболисты решили провести разговор без присутствия наставника.

В рамках второго тура группового раунда Евро сборной Украины будет противостоять национальная команда Словакии. В заключительном матче квартета подопечные Реброва встретятся с Бельгией.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем является Италия.