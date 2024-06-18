Канте высказался о травме Мбаппе

Полузащитник национальной команды Франции Нголо Канте высказался о возвращении в сборную. Матч против Австрии на Евро-2024 стал для хавбека первым с 2022 года.
«Были опасения, но мне приятно вернуть эмоции, которые испытываешь в матчах за сборную. Все прошло хорошо. Мы вместе сражаемся за результат и продолжим это делать. Было волнительно, когда Мбаппе покинул поле с травмой. Хочется, чтобы Килиан вернулся в строй как можно скорее», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.
Матч сборных Франции и Австрии завершился минимальной победой «трёхцветных» со счетом 1:0. Команда Дешама выиграла благодаря автоголу.
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