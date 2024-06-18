Канте высказался о травме Мбаппе

«Были опасения, но мне приятно вернуть эмоции, которые испытываешь в матчах за сборную. Все прошло хорошо. Мы вместе сражаемся за результат и продолжим это делать. Было волнительно, когда Мбаппе покинул поле с травмой. Хочется, чтобы Килиан вернулся в строй как можно скорее», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.