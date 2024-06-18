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Чемпионат Европы по футболу 2024

Аршавин предложил вариант маски Мбаппе, сломавшему нос

18 Июня 2024 • 08:44 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин отреагировал на травму звезды сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Это может стать трагедией всего Евро. Главная звезда чемпионата проводит только один матч. Может, ему теперь маску черепашки‑ниндзя, он же кто там, Донателло?» - высказался Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в концовке встречи с Австрией Мбаппе получил перелом нос и был вынужден покинуть поле. Игрок избежал хирургического вмешательства и продолжит играть в защитной маске. Его участие в следующем поединке пока под вопросом.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги
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