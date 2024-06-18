Забитцер прокомментировал поражение в матче с Францией

«Матч был открытым и мог завершиться с любым результатом. Французы оказались немного эффективнее, удача была на их стороне. Нам нужно принять это и двигаться дальше. Наша команда отдала все силы ради победы, но проиграла сильному сопернику. Нужно продолжать в том же духе, впереди игра против поляков», - передает слова Марселя пресс-служба УЕФА.