Забитцер прокомментировал поражение в матче с Францией

Полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер поделился мнением о вчерашнем поражении от Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Матч был открытым и мог завершиться с любым результатом. Французы оказались немного эффективнее, удача была на их стороне. Нам нужно принять это и двигаться дальше. Наша команда отдала все силы ради победы, но проиграла сильному сопернику. Нужно продолжать в том же духе, впереди игра против поляков», - передает слова Марселя пресс-служба УЕФА.
Напомним, что сборная Австрии потерпела минимальное поражение от Франции (0:1) из-за автогола.
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