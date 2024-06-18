Тедеско высказался об игре Лукаку после поражения Бельгии

Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился мнением об игре нападающего Ромелу Лукаку в первом матче на чемпионате Европы – 2024.

«Лукаку прекрасно знает, как забивать голы. Ромелу силен в плане психологии, он в норме», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в стартовом туре групповой стадии сборная Бельгии встречалась с национальной командой Словакии. Подопечные Тедеско потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. По ходу встречи Лукаку забил два гола, которые были отменены.

Во втором туре Бельгия померяется силами со сборной Румынии, которая победила Украину (3:0).