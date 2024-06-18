Карраско высказался о сенсационном поражении Бельгии на Евро-2024

Футболист сборной Бельгии Янник Карраско пообщался с представителями СМИ после матча со Словакией в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. «Красные дьяволы» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.
«Нам не хватило удачи в этой встрече. Мы имели много шансов забить гол, но не смогли удачно сыграть в завершении. Нам нужно быть более сосредоточенным в дальнейшем, чтобы выйти из группы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
В рамках второго тура групповой стадии Евро-2024 сборная Бельгии встретится с командой Румынии. Матч состоится в субботу, 22 июня.
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