Карраско высказался о сенсационном поражении Бельгии на Евро-2024

«Нам не хватило удачи в этой встрече. Мы имели много шансов забить гол, но не смогли удачно сыграть в завершении. Нам нужно быть более сосредоточенным в дальнейшем, чтобы выйти из группы», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.