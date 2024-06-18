Гехи высказался о дебюте за Англию на Евро-2024

«Я доволен своим выступлением, всегда непросто проводить первый матч на таком турнире. Для нас самое главное – это победа. Теперь нам нужно сконцентрироваться на следующих матчах. Если мы хотим пройти далеко, то должны много работать. Это большое испытание для нас. Команда извлечет уроки из прошедшего матча и использует их в следующей встрече», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.