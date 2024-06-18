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Чемпионат Европы по футболу 2024

Беллингем ответил критикам Трента

18 Июня 2024 • 08:10 Комментировать

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем ответил критикам своего партнера по национальной команде Трента Александера-Арнольда после игры с Сербией (1:0).

«Трент облегчает мне задачу на поле, потому что может обороняться на этой позиции. Он очень агрессивен, когда находится спиной к воротам. Это помогает мне, поскольку я могу немного перевести дух. Я считаю, что мы хорошо дополняем друг друга. В стартовом матче он был хорош», - передает слова Беллингема таблоид Daily Mail.

Во втором матче на чемпионате Европы сборная Англии встретится с национальной командой Дании.

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