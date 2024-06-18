Беллингем ответил критикам Трента

«Трент облегчает мне задачу на поле, потому что может обороняться на этой позиции. Он очень агрессивен, когда находится спиной к воротам. Это помогает мне, поскольку я могу немного перевести дух. Я считаю, что мы хорошо дополняем друг друга. В стартовом матче он был хорош», - передает слова Беллингема таблоид Daily Mail.