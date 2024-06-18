Вратарь сборной Испании Симон играет с травмой на Евро-2024

Первый номер сборной Испании Унай Симон играет на чемпионате Европы – 2024 с поврежденным запястьем. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Голкипер травмировал руку еще в прошлом году. При этом повреждение не мешает вратарю принимать участие в играх. Скорее всего, после завершения турнира Симон обратится к врачам и перенесет хирургическое вмешательство.

В первом матче группового этапа Евро-2024 испанская сборная одержала крупную победу над Хорватией со счетом 3:0. По ходу встречи Симон парировал пенальти. Во втором поединке «красной фурии» будет противостоять сборная Италии.