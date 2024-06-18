Леоненко - о Мудрике: «Я не знаю, кто его учит так играть»

В рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Украины потерпела поражение от команды Румынии со счетом 0:3. Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился впечатлениями от игры звезды «жёлто-синих» Михаила Мудрика.

«Как мне Мудрик? Бегал. Причём поперёк. Я не знаю, кто его учит так играть. Он постоянно что-то мудрит», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс в Украине».

В рамках второго тура чемпионата Европы сборная Украины встретится с национальной командой Словакии. В заключительном матче групповой стадии подопечные Сергея Реброва встретятся с Бельгией.