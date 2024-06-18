«Деревяшкин»: Аршавин раскритиковал звезду сборной Бельгии

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступление бельгийского форварда Ромелу Лукаку в матче со Словакией. Встреча завершилась минимальным поражением «красных дьяволов» со счетом 0:1.
«Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы. То, как он ею обработал мяч… Но и невезение, конечно, было у бельгийцев», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Стоит отметить, что в прошедшей встрече Лукаку дважды поразил ворота сборной Словакии, но оба мяча были отменены после вмешательства системы ВАР.
Бан пользователя