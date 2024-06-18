«Деревяшкин»: Аршавин раскритиковал звезду сборной Бельгии

«Здесь я бы сказал, что это Ромелу Деревяшкин. Конечно, правая нога у него для ходьбы. То, как он ею обработал мяч… Но и невезение, конечно, было у бельгийцев», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».