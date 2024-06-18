Леоненко: «Футболёры сборной Украины зазвездились»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о провальном старте сборной Украины на чемпионате Европы – 2024. В матче первого тура «жёлто-синие» крупно проиграли Румынии со счетом 0:3.
«Это они сами себя звёздами считают, футболёры наши. Зазвездились. Вот после таких игр мне будет интересно взглянуть на обновление трансферной стоимости Лунина или Зинченко», - передает слова Леоненко «Спорт-экспресс в Украине».
После первого тура сборная Украины занимает последнее место в своем квартете. В следующем поединке на чемпионате Европы команда Сергея Реброва сыграет против Словакии. Матч пройдет 21 июня.
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