Назван главный претендент на звание лучшего игрока Евро-2024: Мбаппе на втором месте, Кейн - третий

Аналитики Squawka представили рейтинг претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата Европы – 2024.

Первое место в списке фаворитов занял полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, отметившийся победным голом в матче против Сербии (1:0). На второй позиции располагается французский нападающий Килиан Мбаппе, сломавший нос на старте турнира. Несмотря на это, игрок должен продолжить выступление в защитной маске.

Топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту Евро-2024 замкнул центральный нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

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