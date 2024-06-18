Жиру прокомментировал травму Мбаппе

Центрфорвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал повреждение партнера по команде Килиана Мбаппе. Нападающий получил перелом носа во встрече группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0).
«Мы все надеемся, что Килиан восстановится как можно быстрее. Это неприятность для команды. Я знаю, как это больно. Со мной такое случалось ранее», - передает слова опытного бомбардира Lequipe.
Мбаппе был госпитализирован. После медицинского осмотра врачи приняли решение, что игроку не будет проведена операция. Килиан продолжит выступать на чемпионате Европы в специальной защитной маске.
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