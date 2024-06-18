Мбаппе может сыграть в следующем матче сборной Франции

Стали известны результаты медицинского осмотра нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Звезда «трёхцветных» получил перелом носа в концовке встречи против Австрии (1:0) на чемпионате Европы – 2024.

Как информирует Lequipe, все выглядит оптимистичнее, чем ожидалось. Килиан обошелся без операции. Не исключено, что 25-летний нападающий попадет в заявку своей команды на следующий поединок групповой стадии престижного турнира, проходящего в Германии.

В рамках второго тура чемпионата Европы подопечным Дидье Дешама будет противостоять сборная Нидерландов. Игра пройдет 21 июня.