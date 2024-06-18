Мбаппе высказался после травмы на Евро-2024

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе разместил шуточную публикацию в социальных сетях после полученной травмы. Во встрече с Австрией 25-летний нападающий сломал нос.

«Какие идеи для масок?» - оставил сообщение французский футболист в социальных сетях.

Федерация футбола Франции заявила, что в ближайшее время Мбаппе не перенесет операцию. Для игрока будет изготовлена специальная маска, в которой он сможет продолжить выступление на турнире.

Матч сборных Франции и Австрии завершился минимальной победой «трёхцветных» со счетом 1:0. Команда Дидье Дешама выиграла благодаря автоголу.