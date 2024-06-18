Во Франции сделали заявление о состоянии Мбаппе, сломавшего нос на Евро-2024

«Врачи сборной оказали Мбаппе помощь и выяснили, что у него сломан нос. В ближайшие дни Килиан пройдет лечение, но операции не ожидается. Для него будет изготовлена специальная маска, чтобы он мог вернуться на поле после лечения», - передает слова представителей федерации журналист Фабрицио Романо в соцсетях.