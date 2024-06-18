Во Франции сделали заявление о состоянии Мбаппе, сломавшего нос на Евро-2024

Федерация футбола Франции сделала заявление по травме звездного форварда национальной команды Килиана Мбаппе. Игрок сломал нос в поединке против Австрии (1:0).
«Врачи сборной оказали Мбаппе помощь и выяснили, что у него сломан нос. В ближайшие дни Килиан пройдет лечение, но операции не ожидается. Для него будет изготовлена специальная маска, чтобы он мог вернуться на поле после лечения», - передает слова представителей федерации журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
В следующем поединке группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Франции встретится с национальной командой Нидерландов.
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