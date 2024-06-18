Рангник прокомментировал поражение от Франции

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дал комментарий после поражения от Франции (0:1) в первом матче на Евро-2024.

«Мы создавали моменты. Конечно, у Франции тоже были моменты. Наш вратарь проделал отличную работу. Не могу ни в чём упрекать свою команду. Игроки не всегда принимали правильные решения, но давайте не забывать, кто был нашим соперником. Просто посмотрите на их состав, включая запасных. Мы должны быть скромными.

Мы проиграли, и нужно быть честными. Франция заслужила победу, создав больше моментов. Но мы были в игре до последней минуты, мы выложились. Никто не винит Вёбера за автогол. Но важно и то, что он не винит самого себя.

Игра с Польшей будет для нас финалом. Я ещё не анализировал их – начну завтра. Тот, кто выиграет этот матч, скорее всего, пройдёт дальше. Мы ещё до турнира знали, что вторая игра, вероятно, будет решающей», - слова Рангника приводит УЕФА.