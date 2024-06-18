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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рангник прокомментировал поражение от Франции

18 Июня 2024 • 01:35 Комментировать
Австрия
0:1
Франция

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дал комментарий после поражения от Франции (0:1) в первом матче на Евро-2024.

«Мы создавали моменты. Конечно, у Франции тоже были моменты. Наш вратарь проделал отличную работу. Не могу ни в чём упрекать свою команду. Игроки не всегда принимали правильные решения, но давайте не забывать, кто был нашим соперником. Просто посмотрите на их состав, включая запасных. Мы должны быть скромными.

Мы проиграли, и нужно быть честными. Франция заслужила победу, создав больше моментов. Но мы были в игре до последней минуты, мы выложились. Никто не винит Вёбера за автогол. Но важно и то, что он не винит самого себя.

Игра с Польшей будет для нас финалом. Я ещё не анализировал их – начну завтра. Тот, кто выиграет этот матч, скорее всего, пройдёт дальше. Мы ещё до турнира знали, что вторая игра, вероятно, будет решающей», - слова Рангника приводит УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Сборная Австрии

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