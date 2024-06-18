Дешам одержал 100 побед со сборной Франции

В понедельник вечером сборная Франции порадовала своих болельщиков в первом матче на чемпионате Европы. Команда Дидье Дешама с минимальным счётом 1:0 обыграла Австрию благодаря автоголу.

Эта победа стала для Дидье Дешама 100-й на должности главного тренера сборной Франции. На этот факт обращает внимание пресс-служба УЕФА.

Всего Дешам провёл со сборной Франции 154 матча, и результаты такие: 100 побед, 30 ничьих и 24 поражения.

Теперь Дидье Дешам будет готовить сборную Франции к матчу второго тура группового этапа Евро-2024 против Нидерландов. Команды сразятся уже в пятницу, 21 июня.