У Мбаппе 0 голов в пяти матчах на Евро

Сборная Франции начала путь на Евро-2024 с минимальной победы над Австрией, добытой благодаря автоголу защитника Максимилиана Вёбера. Звёздный Килиан Мбаппе отличиться голом не сумел, хотя у него было несколько отличных шансов.

В финальных частях Евро Мбаппе провёл уже пять матчей. Ни в одном из них Килиану не удавалось забить.

Как известно, в концовке игры против Австрии Килиан Мбаппе получил перелом носа. Не исключено, что лидер французской сборной будет вынужден пропустить следующий матч Евро-2024 против Нидерландов, который пройдёт 21 июня. Будем внимательно следить за новостями.

Мбаппе назначили срочную операцию – известен диагноз