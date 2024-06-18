Дешам высказался о травме Мбаппе в первом матче Евро-2024

Сборная Франции начала путь на чемпионате Европы с победы над Австрией с минимальным счётом 1:0. Отрицательным моментом для «трёхцветных» стала травма нападающего Килиана Мбаппе – звёздный форвард повредил нос, столкнувшись с плечом соперника. После игры на вопрос о травме Мбаппе ответил главный тренер французской команды Дидье Дешам.

«Сломан ли у Мбаппе нос? Судя по всему, да, нос у него выглядит совсем не хорошо. Посмотрим. Это обратная сторона медали сегодняшнего вечера. Это неприятный момент», - сказал Дешам TF1.

Следующий матч на Евро-2024 сборная Франции проведёт 21 июня – против Нидерландов.

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