Мбаппе назначили срочную операцию – известен диагноз

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе серьёзно травмировал нос, когда столкнулся с плечом защитника сборной Австрии в понедельничном матче Евро-2024. У капитана «трёхцветных» возникло сильно кровотечение, и его пришлось менять.

Мбаппе отправился сразу в подтрибунное помещение, а затем поехал в больницу на машине скорой помощи. Как сообщает L’Equipe, для форварда назначили срочную операцию из-за перелома носа.

Напомним, что сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. Следующий матч Евро-2024 команда Дидье Дешама проведёт в субботу, 22 июня, – против Нидерландов. Похоже, Мбаппе может пропустить эту игру.