Определён лучший игрок матча Австрия – Франция – это не Мбаппе

На чемпионате Европы завершился очередной игровой день. В третьем матче понедельника сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0. «Трёхцветные» забили после того, как Килиан Мбаппе сделал пас справа в центр, а защитник Максимилиан Вёбер неосторожно срезал мяч в свои ворота.

Лучшим игроком этого матча был признан не Мбаппе, а полузащитник Н’Голо Канте. Этот футболист проделал много черновой работы в центре поля, преодолел 11,8 километра и показал 92% в плане точности передач. Показатели были приведены на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что Килиан Мбаппе в концовке игры серьёзно травмировал нос.

Сборная Франции может потерять Мбаппе на Евро-2024