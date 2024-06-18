Австрийский Канте разобрался с Гризманном, Дембеле разочаровал: четыре лучших игрока матча Австрия – Франция

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Перед стартом Евро-2024 были определены два фаворита, и оба они начали турнир со скрипучей победы. Сборная Англии откровенно «душнила» в матче против Сербии, а у Франции такой скупой футбол получился органичнее. Игра просто не шла. Мбаппе создал автогол, но постоянно тянул одеяло на себя, загубив этим массу перспективных моментов. Дембеле и Гризманн вообще матч провалили, выдав тонну неточных передач и потерь.

А кто же добрался до хороших оценок и придумал эту победу? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 6:13, в створ – 2:3, угловые – 6:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА АВСТРИЯ – ФРАНЦИЯ

МАРКУС ТЮРАМ – 7,0. Мбаппе и невезучий Вебер создали единственный гол матча, но единственным игроком атаки, сыгравшим полезно и на команду, стал Маркус Тюрам. Он всегда прессинговал, не выключался из эпизодов, открывался грамотно, менялся флангами по тренерской установке. Десять единоборств выиграл, постоянно нагнетал давление.

Правда, с реализацией могло быть получше – за пять ударов только раз получилось опасно, а голов совсем не получилось.

НИКОЛАС ЗАЙВАЛЬД – 7,5. Французскую компанию разбавит Зайвальд, который задал звёздам Дешама трёпку в центре поля. Запоминайте имя, как говорится, мы видим австрийского Канте. Николас невероятно цепко работал в разрушении, накопив невероятные восемь отборов. Трижды сыграл на вынос в сложной ситуации, добежал почти до каждого эпизода, выиграл восемь единоборств из девяти.

Померкший Гризманн вызван в первую очередь блестящей игрой Зайвальда.

НГОЛО КАНТЕ – 7,5. Соперник Зайвальда, с которым они устроили добротную рубку. Нголо работал как в лучшие годы (которые ещё не прошли): успевал и моменты создавать, волшебной передачей выведя Тюрама на ударную позицию, и разрушать атаки соперников. До показателей Зайвальда сильно не добрался, но три перехвата и два отбора в актив себе записал.

ТЕО ЭРНАНДЕС – 8,0. Правый фланг австрийцы проиграли вчистую, потому что «дьявольский» Тео Эрнандес съел Лаймера и закусил Пошем. Защитник «Милана» пахал по всей бровке, выиграв почти все единоборства – семь из девяти, совершив три отбора.

Успевал он и в атаку: два опаснейших прострела, три удачных прохода на дриблинге. Активность от Тео исходила все 90 минут, а ведь из-за частых смещений Тюрама ему приходилось одному работать на фланге.