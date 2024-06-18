Сборная Франции может потерять Мбаппе на Евро-2024

Сборная Франции в понедельник провела первый матч на чемпионате Европы. Команда Дидье Дешама обыграла Австрию со счётом 1:0.

В концовке игры серьёзное повреждение получил французский форвард Килиан Мбаппе. Пытаясь нанести удар головой, Мбаппе ударился носом о плечо соперника. В итоге у капитана Франции развилось сильное кровотечение. Килиана пришлось менять, причём после замены он ушёл сразу в подтрибунное помещение.

Судя по всему, Мбаппе мог получить перелом носа. Учитывая ситуацию, звёздный форвард рискует пропустить как минимум следующий матч сборной Франции на Евро-2024 – против Нидерландов (21 июня). Будем следить за новостями.

Мбаппе, возможно, получил перелом в игре сборной Франции

Мбаппе переборщил с наглостью и был наказан арбитром