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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции может потерять Мбаппе на Евро-2024

18 Июня 2024 • 00:02 Комментировать
Австрия
0:1
Франция

Сборная Франции в понедельник провела первый матч на чемпионате Европы. Команда Дидье Дешама обыграла Австрию со счётом 1:0.

В концовке игры серьёзное повреждение получил французский форвард Килиан Мбаппе. Пытаясь нанести удар головой, Мбаппе ударился носом о плечо соперника. В итоге у капитана Франции развилось сильное кровотечение. Килиана пришлось менять, причём после замены он ушёл сразу в подтрибунное помещение.

Судя по всему, Мбаппе мог получить перелом носа. Учитывая ситуацию, звёздный форвард рискует пропустить как минимум следующий матч сборной Франции на Евро-2024 – против Нидерландов (21 июня). Будем следить за новостями.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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