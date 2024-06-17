Мбаппе создал автогол, но не впечатлил: сборная Франции отделалась минимальной победой над Австрией

Сборные Австрии и Франции сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 17 июня.

Один из главных фаворитов Евро-2024 начал турнир матчем против очень крепкой Австрии Ральфа Рангника, которая удивила при подготовке к чемпионату Европы. Например, был разрыв сборной Турции – 6:1. И ещё пара красивых побед в товарищеских играх, но то игры товарищеские, а тут предстояло в официальном матче сдержать Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

«Трёхцветные» начали с активных атак. Сразу решили показать, кто в доме хозяин. Накатывались на ворота Патрика Пенца регулярно, вот только конкретики в завершении не хватало. Маркус Тюрам увёл за собой двух оппонентов налево и вразрез выкатил на Мбаппе. Килианн сместился уже к правому флангу и пробил – мяч прокатился рядом со штангой. Гризманн много навешивал, забрасывал – вспыхивала борьба, но без ударов по воротам.

Постепенно Австрия привыкла к такому лёгкому давлению и стала поднимать голову. Заработали пару угловых, а на исходе получаса создали опаснейший момент. Кристоф Баумгартер, который забивал в пяти последних матчах за сборную Австрии, через центр вывалился на Меньяна, выскочив на скидку Забитцера. Майк грамотно сократил дистанцию, и австрийцу пришлось уже пробить точно в корпус голкиперу.

Свой шанс не реализовали, а затем и сопернику помогли. Так неудачно завершила первый тайм сборная Австрии. Килиан Мбаппе покараулили ошибку Мвене, забрал мяч на правом фланге, на дриблинге ушёл в лицевую линию и навесил. Не самая удобная была высота, но Вебер умудрился подстроиться и пробить в угол собственных ворот. Пенц недоумённо смотрел, как мяч укладывается под штангу – 0:1.

Килиан Мбаппе и далее убегал к воротам в подобном стиле, но слишком тянул одеяло на себя. На дриблинге уходил в лицевую, пытался обыграть голкипера и губил неплохие эпизоды. Пытался перекинуть Пенца, в створ ворот не попав. Часто Мбаппе находился в кадре, но нельзя сказать, что был очень полезен – губил моменты гораздо чаще. Лишить французов нервной концовки мог Тюрам, выскочивший на волшебный пас Канте. С близкого расстояния пытался Маркус проткнуть голкипера, но попал ему точно в корпус.

А на последних минутах ещё и Мбаппе покинул поле, держась за нос. Травма может оказаться серьёзной. Скупой победой сборная Франции начинает Евро-2024. Только автогол помог «трёхцветным» переиграть Австрию.