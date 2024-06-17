Мбаппе переборщил с наглостью и был наказан арбитром

Килиан Мбаппе получил серьёзное повреждение носа в матче чемпионата Европы против Австрии. У звёздного футболиста возникло сильное кровотечение, и он был заменён. До этого Мбаппе самовольно вышел на футбольное поле после оказания помощи и сел на газон. Очевидно, форвард хотел взять паузу для проведения замены, чтобы команда не оборонялась в меньшинстве. Хотя, конечно, выход на поле без разрешения судьи является наглостью. Мбаппе справедливо получил жёлтую карточку, после чего был заменён.

Отметим, что на момент замены Килиана Мбаппе сборная Франции вела в концовке матча со счётом 1:0.