Мбаппе, возможно, получил перелом в игре сборной Франции

Продолжается матч чемпионата Европы между сборными Австрии и Франции. В концовке игры «трёхцветные» заработали стандартное положение у чужих ворот. Килиан Мбаппе пытался нанести удар головой, но в итоге он ударился лицом о плечо соперника.

Повреждение оказалось серьёзным – лицо и футболка Мбаппе оказались окровавленными. Судя по виду звёздного футболиста, не исключено, что речь идёт о переломе носа. Будем следить за новостями о состоянии Килиана.

А следить за концовкой матча между сборными Австрии и Франции можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.