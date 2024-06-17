Тренер Словакии дал комментарий после сенсационной победы над Бельгией

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона дал комментарий после сенсационной победы над Бельгией (1:0).

«Наши футболисты сделали всё возможное. Они отдали все силы, благодаря чему мы победили великого соперника. Я сказал ребятам, что у нас должен быть менталитет, позволяющий конкурировать с лучшими.

Это большая победа, но мы должны продолжать работать. Мы думаем о следующих матчах. Нам нужно забивать и в этих играх, чтобы достичь нашей цели и пройти в плей-офф», - сказал Кальцона пресс-службе УЕФА.

Второй матч на Евро-2024 сборная Словакии проведёт в пятницу, 21 июня, - против Украины.