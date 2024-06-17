Гризманн получил рассечение лба в матче Евро-2024

В первом туре группового этапа чемпионата Европы сборная Франции играет против Австрии. В начале второго тайма пострадал известный футболист Антуан Гризманн, который в национальной команде действует в полузащите. По итогам борьбы с соперником Гризманн вылетел за пределы поля и ударился головой о рекламный щит. В итоге француз получил небольшое рассечение на лбу.

Гризманн вышел за пределы поля, где ему оказали медицинскую помощь. Французский футболист продолжил игру с повязкой на голове, хотя в скором времени она слетела. Судя по всему, кровотечения больше нет.

Следить за матчем между сборными Австрии и Франции можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.