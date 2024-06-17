Франция на втором Евро подряд забила первый гол не сама

В понедельник сборная Франции проводит матч первого тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 против Австрии. В первом тайме команда Дидье Дешама смогла забить один гол – собственные ворота поразил австрийский защитник Максимилиан Вёбер.

Любопытно, что на прошлом чемпионате Европы сборная Франции тоже забила первый гол не сама. На Евро-2020 в стартовой игре против Германии «трёхцветные» победили 1:0 благодаря автоголу Матса Хуммельса.

Следить за вторым таймом в поединке сборных Австрии и Франции можно на портале LiveResult, где проходит подробная трансляция в текстовом формате.